Voditelji EU in ZDA pred vrhom poudarili skupno stališče glede Ukrajine in Izraela

Washington, 20. oktobra - Ameriški predsednik Joe Biden, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel so v Beli hiši pred začetkom vrha EU-ZDA izražali enotnost stališč glede vojne v Ukrajini in Izraelu. Težje delo jih čaka za zaprtimi vrati pri pogajanjih o trgovinskih vprašanjih na čelu s carinami.