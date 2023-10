Vreme: Ponoči bodo plohe in nevihte zajele večji del države

Ljubljana, 20. oktobra - Še naprej bo spremenljivo do pretežno oblačno, pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Zvečer se bo dež na zahodu okrepil in ponoči prehodno razširil nad večji del države. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 18 do 23, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: Sprva bodo najmočnejši sunki vetra ponekod po nižinah še dosegali hitrosti okoli 70, v gorah pa tudi prek 100 km/h. Ponoči bo veter oslabel.

Obeti: V nedeljo bo na zahodu in jugu še padla kakšna kaplja dežja, drugod se bo delno razjasnilo. V ponedeljek bo po večini sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta bo v prvem delu noči od zahoda prešla Slovenijo. Pred njo z močnim jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno oblačno bo. Zvečer se bodo padavine krepile, vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. V soboto bo v krajih zahodno od nas pretežno oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo še pihal južni do jugozahodni veter.