Boj proti trgovini z ljudmi prednostna naloga slovenske vlade

Brdo pri Kranju, 20. oktobra - Ministrstvo za notranje zadeve je na Brdo pri Kranju danes organiziralo strokovno srečanje s področja boja proti trgovini z ljudmi. Domači in tuji strokovnjaki so izpostavili, da gre za sodobno suženjstvo, prisotno povsod po svetu, žrtev pa je lahko vsak. Boj proti trgovini z ljudmi je zato prednostna naloga slovenske vlade, so poudarili.