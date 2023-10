Ljubljanski študentski zbor z resolucijo za izgradnjo novih študentskih domov

Ljubljana, 20. oktobra - Ljubljanski študentski zbor je sprejel resolucijo o izgradnji novih študentskih domov in obnovi obstoječih kapacitet. V njej pozivajo ministrstvo za visoko šolstvo in druge pristojne odločevalce, da zagotovijo zadostna finančna sredstva in nemudoma začnejo gradnjo novih domov ter zagotovijo povečanje kapacitet za vsaj 25 odstotkov.