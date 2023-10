Planinci dobili še "enciklopedijo" Karnijskih Alp

Ljubljana, 22. oktobra - Slovensko planinstvo je bogatejše še za vodnik po Karnijskih Alpah, gorovju med Julijci in Dolomiti, kjer je čutiti skrajni zahodni vpliv slovenstva in slovenskega jezika. Izkušena gornika in publicista Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan sta v vodniku izbrala 80 ciljev v tem gorstvu.