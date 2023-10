Pregled - šport, 19. 10. (četrtek)

Ljubljana, 19. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 19. oktobra.

LJUBLJANA - V prostorih občine Brezovica, kjer svoje delo opravlja predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), je bila danes redna letna skupščina zveze, na kateri je bilo slišati, da je krovna odbojkarska reprezentanca v rdečih številkah. Poročilo Metoda Ropreta pravi, da je bil presežek odhodkov nad prihodki OZS v letu 2022 v višini 725.790 evrov. Finančno poročilo so potrdili tudi revizorji, ki opozarjajo na razkritje o tveganjih plačilne sposobnosti. Družbeni sklad je bil na dan 31. decembra 2022 negativen v višini 971.482 evrov.

CELJE/JESENICE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v desetem nastopu v alpski ligi dosegli visoko zmago 7:2 (2:2, 2:0, 3:0) na Fasso in se po tretjem slavju odlepili od dna prvenstvene razpredelnice. Sij Acroni Jesenice pa so premagale mlado zasedbo Celovca s 7:1.

ANTALYA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil dvoboj prvega kroga turnirja WTT Contender v turški Antalyi z nagradnim skladom 75.000 ameriških dolarjev. Od Hrastničana, desetega igralca sveta, je bil s 3:2 (6, -9, 5, -12, 5) boljši Nemec Patrick Franziska.

PORTO - Vaterpolisti kranjskega Triglava so v uvodnem nastopu v pokalu Challenger v Portu ugnali Apoel iz Nikozije kar z 18:5 (4:0, 3:1, 5:0, 6:4).

LJUBLJANA - Vlada je danes izdala odločbo, s katero je Dejana Plastovskega z 20. oktobrom 2023 za obdobje petih let imenovala za generalnega direktorja Direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo vsaj naslednji dve sezoni dirkal za ekipo Bora-hansgrohe. V pogovoru za spletni portal Cycling News in italijanski časnik Gazzetta dello Sport je kmalu 34-letni Roglič na festivalu športa v Italiji dejal, da ga je prepričalo navdušenje nemške zasedbe v zasledovanju istih ciljev. Njegov glavni cilj ostaja zmaga na Touru.

LEIPZIG - Nemški nogometni pokalni prvak Leipzig je podaljšal sodelovanje s slovenskim vezistom Kevinom Kamplom do leta 2026, je danes sporočil nemški prvoligaš. Kamplova prejšnja pogodba bi potekla naslednje leto, danes pa je 33-letni Slovenec pričakovano podpisal podaljšanje.

SÖLDEN - Nič več ni ovir za 30. obletnico začetka svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu. Mednarodna smučarska zveza Fis je namreč danes prizorišču tekem 28. in 29. oktobra prižgala zeleno luč. Na ledeniku je dovolj snega za tekmovanja.