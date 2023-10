V Postojni pregledna razstava kiparja Milenka Kočevarja

Postojna, 20. oktobra - V Notranjskem muzeju Postojna je na ogled razstava akademskega kiparja in restavratorja Milenka Kočevarja, sploh prva avtorjeva pregledna razstava, ki prinaša kronološki vpogled v celoten opus od 70. let 20. stoletja dalje. Razstavljene so tudi risbe, nekatere prvič, obenem pa Kočevar prvič razstavlja v mestu, kjer je preživel mladost.