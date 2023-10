V novembru bo v kinodvorane ponovno vabil 34. Liffe

Ljubljana, 19. oktobra - Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe bo v 34. izdaji ponudil 89 celovečernih in 14 kratkih filmov. Novost letošnjega festivala, ki bo potekal od 8. do 19. novembra, je novo prizorišče - dvorana AGRFT. Kot je pojasnil programski direktor Simon Popek, je Kino Komuna zaprt, zato so začasno rešitev našli v omenjeni dvorani.