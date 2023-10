Rogaška Slatina 100. občina v projektu Prostofer

Rogaška Slatina, 19. oktobra - Rogaška Slatina se je danes kot 100. občina slovesno priključila projektu Prostofer. Kot je ob tej priložnosti povedala vodja sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Agencije za varnost prometa Dragica Sternad Pražnikar, agencija z veliko zavzetostjo in aktivnostmi že tretje leto podpira in sodeluje v projektu Prostofer.