V Kinu Šiška nocoj Marko Hatlak z Vlatkom Stefanovskim in Tinkaro Kovač

Ljubljana, 21. oktobra - V Kinu Šiška bodo nocoj gostili glasbenika Marka Hatlaka z bandom ter gostoma Vlatkom Stefanovskim in Tinkaro Kovač. Na koncertu bo Hatlak predstavil novosti iz prihajajočega albuma Lovilec sanj, manjkale pa ne bodo niti skladbe iz prvenca Ko ni noč in ni dan. V Kinu Šiška so napovedali večer, poln živahnih ritmov od latina, funka, rocka do popa.