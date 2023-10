Umrl je nekdanji politik in okoljevarstvenik Leo Šešerko

Ljubljana, 18. oktobra - V starosti 75 let je umrl nekdanji poslanec, podpredsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade in predavatelj na fakulteti za družbene vede v Ljubljani Leo Šešerko. Poslanke in poslanci se bodo njegovemu spominu poklonili z minuto molka na prvi naslednji seji DZ, so zapisali na spletni strani DZ.