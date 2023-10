Inšpektorji v letošnji akciji na gradbiščih opravili 143 pregledov

Ljubljana, 18. oktobra - Inšpektorat RS za naravne vire in prostor je v letošnji akciji nadzora na gradbiščih in nad delom vpletenih v gradnjo objektov opravil 143 inšpekcijskih pregledov. Pri tem je uvedel 81 postopkov, od tega 79 upravnih inšpekcijskih postopkov in dva prekrškovna postopka - eden se je končal z globo v višini 2000 evrov, drugi pa z opozorilom.