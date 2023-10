Zveza Romov želi obrniti negativni trend gibanja romske populacije

Vedno več ljudi se vse manj giba in vedno manj se jih udeležuje športnih aktivnosti, z istimi problemi pa se srečujejo tudi med Romi, je na dogodku povedal predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan je povedal, da so na ministrstvu zelo zaskrbljeni, saj so podatki o gibanju prebivalstva Slovenije, kristalno jasni: telesno in športno udejstvovanje celotne populacije se zmanjšuje.

"Zelo negativno me je presenetil podatek fakultete za šport, kako se je zmanjšala telesna aktivnost na univerzi. Podatki kažejo, da je bilo leta 1982 športno aktivnih 64 odstotkov študentov, lani pa le 14 odstotkov. In še teh 14 odstotkov je športno aktivnih po zelo blagih kriterijih, to pomeni 150 minut lahke telesne aktivnosti na teden. Tudi kartoni, ki jih vodimo za celotno populacijo, kažejo, da je gibanja in športa med ljudmi vedno manj," je opozoril.

To je po Židanovih besedah znak, da moramo več narediti za telesno aktivnost populacije. "Na ministrstvu smo relativno hitro povečali financiranje delovanja športnih zvez, da bi povečali dostopnost športa. Tudi starše je treba razbremeniti, saj je najverjetneje tudi to eden od razlogov, da nekateri otroci ne doživijo kasneje takšne športne vzgoje, kot bi si želeli," je navedel državni sekretar.

Zato bodo v začetku prihodnjega leta zagnali projekt Šport za vse, za katerega so uspeli pridobiti evropska sredstva. "Šport za vse bo omogočal ljudem, da se bodo nekaj tednov lahko brezplačno ukvarjali z najrazličnejšimi športnimi aktivnostmi z upanjem, da jih bomo tako prepričali, da to športno navado ohranijo," je pojasnil Židan.

Na ministrstvu se zavedajo, da je osnova športa v Sloveniji lokalna infrastruktura, zato so letos objavili razpis, s katerim so podprli več kot 80 lokalnih športnih projektov, v dogovoru z občinami pa pripravljajo še enega za prihodnje leto.

"Ta bo omogočal podporo večjemu številu projektov v lokalnih skupnostih; gre za adaptacije telovadnic in zunanjih površin, pa tudi novogradnje. Res je, da tukaj država le sofinancira in občine nosijo pomemben delež stroškov, bodo pa to dvoletni razpisi, da bo občinam lažje financirati. S takimi ciljnimi ukrepi moramo narediti korak naprej," je še poudaril Židan.

Na okrogli mizi je bil eden od sogovornikov tudi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez Miran Kos. Po njegovem mnenju bi se lahko lokalna politika tudi glede športne infrastrukture povezovala bolje in več. Veliko vlogo pri tem, da bi več otrok spodbujali h gibanju, pa imajo po njegovem mnenju starši, saj je otroke treba ozaveščati o pomenu gibanja. Gibanje ni namreč dobro le za fizično zdravje, ampak pomaga tudi k boljši samopodobi, je dodal Kos.