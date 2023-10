Med akcijo Bodi viden, bodi previden! opozorila o varnosti pešcev

Ljubljana, 18. oktobra - Pešci so najbolj ogrožena skupina v prometu, še posebej ranljivi pa so otroci in starejši, so na novinarski konferenci ob enotedenski nacionalni preventivni akciji za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden! opozorili strokovnjaki. Letos je v Sloveniji do 10. oktobra v prometu umrlo sedem pešcev, le dva sta prometno nesrečo povzročila sama.