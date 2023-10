Policisti iščejo očividce vožnje v nasprotno smer na hitri cesti pri Kopru

Kot so na Policijski upravi Koper pojasnili v sporočilu za javnost, je vožnjo v napačno smer ob 7.21 prijavil očividec. Voznica, ki je zapeljala na hitro cesto v smeri proti Izoli na uvozu pri Vinakoper, je vozilo po nekaj sto metrih polkrožno obrnila in hitro cesto zapustila na izvozu Koper-Šmarje.

Policisti vse voznike, ki so bili na tem odseku danes med 7.19 in 7.21 in so srečali omenjeno voznico, prosijo, da kot priče pokličejo na 113 ali na Postajo prometne policije Koper na telefonsko številko (05) 610 05 30.