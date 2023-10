Osnutek podnebnega zakona v javni obravnavi

Ljubljana, 17. oktobra - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo dalo osnutek podnebnega zakona, ki bo zakoličil pot Slovenije do doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Med rešitvami so npr. priprava strateških in akcijskih dokumentov, določitev posebnega dneva za podnebje ter opredelitev finančnih instrumentov.