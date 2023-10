Slovenski nabavniki in logisti na simpozij v Berlin

Ljubljana/Berlin, 17. oktobra - Gospodarska delegacija slovenskih nabavnikov in logistov danes odhaja na simpozij v Berlin, ki velja za največji nemško govoreči dogodek za nabavo, logistiko in oskrbovalne verige. Cilj je okrepiti mednarodno sodelovanje in poiskati nove poslovne priložnosti. Dogodek bo tokrat osredotočen na učinkovitost pri upravljanju nabavnih verig.