V zadnjih dneh več prometnih nesreč z udeleženimi opitimi vozniki

Kranj/Novo mesto/Šmartno pri Slovenj Gradcu/Murska Sobota, 16. oktobra - Policisti so v zadnjih dneh po državi zabeležili več prometnih nesreč, pri čemer so bili v več nesrečah med udeleženci vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. Zato policisti vsem voznikom znova svetujejo, da naj se za volan usedejo le, če pred tem niso uživali alkohola.