Umrl je nekdanji finski predsednik in Nobelov nagrajenec Martti Ahtisaari.

Helsinki, 16. oktobra - V starosti 86 let je umrl nekdanji finski predsednik in prejemnik Nobelove nagrade za mir Martti Ahtisaari, je danes sporočil predsednikov urad v Helsinkih. Politik, ki je izpogojeval končanje več konfliktov po svetu, od Indonezije do Kosova in Namibije, je umrl za posledicami Alzheimerjeve bolezni.