Celjani v Latviji končali nastope v celinskem pokalu

Riga, 15. oktobra - Celjski hokejisti so danes v latvijski Jelgavi končali nastope na turnirju 2. kroga celinskega pokala. V zadnji tekmi turnirja skupine C je bila domača Zemgale Jelgava premagala RST Pellet Celje s 4:1 (2:1, 0:0, 2.0). Celjani so tako končali nastope v tem evropskem klubskem tekmovanju, Jelgava pa se je uvrstila na turnir 3. kroga.