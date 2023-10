Pariški Louvre iz varnostnih razlogov danes zaprt

Pariz, 14. oktobra - Pariški muzej Louvre so danes iz varnostnih razlogov zaprli, iz njega pa so pred tem evakuirali obiskovalce, so sporočili iz tega najbolj obiskanega muzeja na svetu. Notranje ministrstvo je zvečer sporočilo, da ni nevarnosti. V Franciji po petkovem napadu z nožem, v katerem je bil en ubit, trije pa ranjeni, velja stanje najvišje pripravljenosti.