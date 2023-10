Pirc Musar danes v Tirani na vrhu berlinskega procesa

Tirana, 16. oktobra - V Tirani bo danes vrh berlinskega procesa, ki se ga bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Voditelji več članic EU in držav Zahodnega Balkana bodo govorili o približevanju držav regije EU in konkretnih projektih povezljivosti. Ob robu vrha bo Slovenija s Francijo in Črno goro podpisala sporazum na področju kibernetske varnosti.