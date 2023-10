Konec tedna dela na primorski in štajerski avtocesti

Ljubljana, 13. oktobra - Dars bo konec tedna izvajal dela na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter na odsekih štajerske avtoceste med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani ter v isti smeri med priključkoma Celje zahod in Celje center. Promet bo urejen po enem pasu, pričakovati je zastoje.