V Mariboru vendarle objavili razpis za štipendije za nadarjene

Maribor, 13. oktobra - Mestna občina Maribor je na zahtevo mestnega sveta danes objavila razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov, ki ga sprva ni nameravala objaviti. Razpis je pripravljen po predhodnem režimu, zato so pogoji in načini dodelitve štipendije enaki kot prejšnja leta, so za STA povedali na občini.