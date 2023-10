Za krepitev temeljnih kompetenc 37 milijonov evrov

Ljubljana, 13. oktobra - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis za razvoj in krepitev temeljnih kompetenc v obdobju 2023-2029. Za razpis v vrednosti 37 milijonov evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 24,79 milijona evrov, so danes sporočili z ministrstva.