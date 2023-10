Pregled - šport, 12. 10. (četrtek)

Ljubljana, 12. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 12. oktobra.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v dresu Los Angeles Kings novo sezono, zanj že 18. v severnoameriški ligi NHL odprl s porazom. Njegovi kralji so v domači dvorani Crypto.com Arena gostili Colorado Avalanche, gosti pa so zmagali kar s 5:2. Kopitar je bil sicer podajalec pri drugem zadetku kraljev na tekmi, s katerim so po golu Quintona Byfielda gostitelji znižali zaostanek na 2:3.

BORDEAUX - Nekdanjega španskega reprezentanta Alberta Riero so imenovali za trenerja francoskega nogometnega drugoligaša iz francoskega mesta Bordeaux, so predstavniki kluba danes potrdili na družbenih omrežjih. Riera, ki se je na atlantsko obalo Francije preselil iz Celja, se je dogovoril za dveletno pogodbo, Celju pripada odškodnina v višini 600.000 evrov.

JESENICE - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so v 9. krogu alpske lige v derbiju kroga premagali Vipiteno po podaljšku s 5:4 (2:3, 1:0, 1:1; 1:0).Junak tekme nad doslej drugouvrščenim Vipitenom je bil Maks Selan ob koncu druge minute dodatnega dela igre. Na lestvici so Jesenice tretje, a le še točko za Italijani.

LJUBLJANA - Vodstvo tekmovanja motokrosističnega svetovnega prvenstva MXGP je danes na spletni strani objavilo koledar dirk za sezono 2024, na katerem bo 21 preizkušenj. Sezona se bo za slovenska tekmovalca Tima Gajserja in Jana Pancarja, ki bosta tekmovala v razredu MXGP, začela 10. marca v Argentini in končala s pokalom narodov v Veliki Britaniji 6. oktobra. VN Trentina, kjer se zbere največ slovenskih navijačev, bo na sporedu 14. aprila.

LONDON - Nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone je v Londonu priznal krivdo v primeru goljufije. Tožilstvo mu očita, da je za davčne namene nepravilno prijavil tuje premoženje v vrednosti več kot 400 milijonov funtov (okoli 463 milijonov evrov). Sodišče mu je danes naložilo 17 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let.

LJUBLJANA - Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez, šestkratni svetovni prvak v kraljevskem razredu svetovnega prvenstva motoGP, je v začetku meseca razkril, da po koncu sezone zapušča ekipo Honde. Danes pa je sporočil, da bo že v sezoni 2024 dirkal za ekipo Gresini Racing, so potrdili njegovi novi delodajalci prek družbenih omrežij.