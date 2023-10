Večer o sanaciji po poplavah (13. 10.)

Maribor, 12. oktobra - Tomaž Ranc v komentarju Tavba, poženi! piše o odprtju sedem kilometrov dolgega vodovoda v Prevaljah, na katerega so čakali vse od avgustovskih poplav, ki so uničile stari vodovod med Mežico in Prevaljami. Avtor meni, da je pravica do zdrave pitne vode sedaj sicer udejanjena, da pa izzivov pri popoplavni sanaciji še zdaleč ni konec.