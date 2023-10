Nagrada Saharov bo šla letos v ženske roke

Bruselj, 12. oktobra - Jina Mahsa Amini in iransko gibanje Ženske, življenje, svoboda, nikaragovska aktivista za pravice ter ženske, ki se borijo za pravico za brezplačen, varen in zakonit splav, so bili po izboru članov odborov Evropskega parlamenta za zunanje zadeve in razvoj danes razglašeni za finaliste za nagrado Saharov za svobodo misli, so sporočili iz Bruslja.