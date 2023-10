V Prešernovem gledališču Kranj premiera Predsednic

Kranj, 13. oktobra - V Prešernovem gledališču Kranj bodo drevi ob 19.30 premierno uprizorili črno komedijo Wernerja Schwaba Predsednice v režiji Jureta Novaka. Kot so pojasnili ustvarjalci, predstava skozi duhovite in iskrive dialoge dveh upokojenih čistilk Erne in Grete ter še aktivne Maričke razgrinja banalno in na krščanskih stereotipih temelječo plat družbe.