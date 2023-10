Uroš Kaurin in Vito Weis z novo epizodo Heroja

Maribor, 13. oktobra - Igralca Uroš Kaurin in Vito Weis bosta danes na Intimnem odru GT22 v Mariboru premierno izvedla novo epizodo njunega projekta Heroj, s katerim sta začela leta 2014. Tokratna, že četrta predstava v nizu je podnaslovljena Business as Usual in je nastala v produkciji mariborskega kulturno-umetniškega društva Moment in ljubljanskega Gledališča Glej.