Na seji odborov DZ poudarili pomen Jeka 2

Ljubljana, 11. oktobra - Člani odborov DZ za gospodarstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor so danes na skupni nujni seji, sklicani na zahtevo SDS, poudarili pomen gradnje drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Pri tem so se zavzeli za ustrezno obveščanje in transparentnost, pritrdili so tudi nameram, da se pripravi posebne zakone in izvede referendum.