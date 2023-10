Delo o nasilju nad ženskami in femicidih (11. 10.)

Ljubljana, 10. oktobra - Barbara Hočevar v komentarju Veliko več, kot lahko povedo samo številke piše o nasilju nad ženskami in femicidih. Avtorica meni, da je porast nasilja nad ženskami zaskrbljujoče in da je edina relevantna številka na tem področju ta, da se je v Sloveniji lani zgodilo 13 femicidov, torej da so 13 žensk umorili njihovi partnerji.