Strokovnjaki o vlogi spletnih platform za varnejši internet

Ljubljana, 10. oktobra - Spletne platforme razširjajo uporabniško generirane vsebine, ki so lahko škodljive ali celo nezakonite. Evropski akt o digitalnih storitvah je zato pomemben korak za večji nadzor nad spletnimi vsebinami, so na današnjem posvetu Vloga in pomen spletnih platform za varnejši in zaupanja vreden internet izpostavili strokovnjaki.