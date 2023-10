Manifest o poglobljenem branju na frankfurtskem sejmu tudi v roki s poezijo in filozofijo

Ljubljana, 10. oktobra - Ljubljanski manifest o branju na višji ravni, ki je nastal ob gostovanju Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu prihodnji teden, bo na tej največji knjižno-sejemski prireditvi na svetu odmeval s poezijo in filozofijo. Z dokumentom, ki so ga predstavili danes, želijo opozoriti, da je knjižno branje pomembno tudi v času zaslonov.

Manifest je eden od stebrov našega programa, saj bo v Frankfurtu vrsta dogodkov, ki bodo vezani na ta dokument, je povedal sokurator predstavljanja Slovenije v Frankfurtu Miha Kovač. Zvrstilo se bo od pogovorov o pomenu branja, branja v digitalni dobi, težav s krizo pozornosti do umetne inteligence.

Z manifestom želijo opozoriti, da je knjižno branje kljub prevladujoči prisotnosti zaslonov še vedno izjemno pomembno in da kompleksnih problemov sodobnega sveta ni mogoče razumeti, če nismo sposobni brati kompleksnih knjig, ki pišejo o njih, je povedal Kovač.

Poleg drugih zvrsti bosta poezija in filozofija na sejmu poudarjeni tudi zaradi tega, ker obe zahtevata branje na višji ravni, obenem je v tuje jezike prevedenih sorazmerno veliko pesniških zbirk, dobro prepoznavna je tudi ljubljanska šola psihoanalize. Nedavno pa je v Nemčiji izšla še antologija slovenske poezije.

Dokument so podprla različna združenja: Svetovno združenje založnikov, Evropsko združenje založnikov, Mednarodno združenje za mladinsko književnost, Evropsko združenje društev za promocijo branja ter Nemška akademija za jezik in slovstvo, dosegel pa je tudi več evropskih medijev in jezikov.

Ker so evropsko kulturo sooblikovale različne kulture in jeziki, se resorni ministrici Asti Vrečko zdi pomembno, da Slovenija kot država z manjšim številom prebivalstva v Frankfurtu ne bo predstavljala le slovenske kulture in knjige v najširšem pomenu besede, ampak tudi prevode in prevodoslovje. Vzeti si čas za poglobljeno branje je v današnjem hitrem svetu po njeni oceni velik privilegij.

Manifest so napisali štirje posamezniki, ki se ukvarjajo z raziskavami branja, poleg Kovača še Anne Mangen z univerze v Stavangerju, Andre Schüller-Zwierlein z univerze v Regensburgu in Adriaan van der Weel z univerze v Leidnu. Zadnji je na predstavitvi osvetlil še en vidik, na katerega smo v zadnjih desetletjih po njegovem mnenju pozabili: da knjige z razvojem različnih medijev, kot so radio, televizija in digitalni mediji, niso več namenjene le razvedrilu in da omogočajo drugačno kognitivno izkušnjo.

Direktorica Evropskega združenja založnikov Anne Bergman je med drugim omenila podatek, da je skoraj četrtina evropske populacije nepismene in ne zmore brati dolgih besedil. Znati brati zapletene tekste pa se ji zdi pomembno v času, ko umetna inteligenca ustvarja na tisoče knjig, pri katerih je treba biti pazljiv glede zanesljivosti informacij.

Koordinator mreže za promocijo branja EURead Daan Beeke je izpostavil nekatere poudarke v manifestu. Kot je dejal, imajo mladi, ki berejo, manj težav v šoli, razvijejo ustvarjalnost in empatijo, so bolj zdravi in z večjo samozavestjo ter lažje premostijo težave, povezane z neenakostjo. Generalni sekretar Svetovnega združenja založnikov Jose Borginho pa je med drugim opozoril še na pomembnost vlad pri oblikovanju politik na področju izobraževanja.