Društvo Šent obeležuje 30-letnico delovanja

Ljubljana, 10. oktobra - V Slovenskem združenju za duševno zdravje Šent so z današnjo prireditvijo v Ljubljani obeležili 30-letnico delovanja. Zbrane je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Pozdravila je plemenit namen društva, da varuje človekove pravice in dostojanstvo oseb s težavami v duševnem zdravju, in jim zaželela uspešno delo tudi v naprej.