Koltesov Zahodni privez v MGL preko osebnih dram o univerzalnem

Ljubljana, 10. oktobra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na oder postavili dramo Zahodni privez Bernarda - Marieja Koltesa. Štirideset let stara igra o trku družbenega vrha in dna se po besedah direktorice in umetniške vodje gledališča Barbare Hieng Samobor izkazuje kot popolnoma vizionarsko in skrajno aktualno. Režijo je prevzel Janusz Kica.