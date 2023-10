Na forumu Strategije EU za Podonavsko regijo o širitvi EU, obnovi Ukrajine in energetiki

Brdo pri Kranju, 22. oktobra - Na Brdu pri Kranju bo v torek in sredo potekal letni forum Strategije EU za Podonavsko regijo (EUSDR), sklepni dogodek slovenskega predsedovanja tej strategiji. Udeležilo se ga bo več ministrov in visoki predstavniki 14 držav, ki bodo med drugim razpravljali o širitvi EU, obnovi Ukrajine in energetiki.