Predlog novele zakona o invalidskih organizacijah v javni razpravi

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog novele zakona o invalidskih organizacijah. Njen namen je sistemsko urediti naloge nacionalnega sveta invalidskih organizacij in njegovo financiranje za izvedbo nalog, ki so v javnem interesu, so navedli na ministrstvu. Novela bo v javni razpravi do 16. oktobra.