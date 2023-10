Ministrstvo: Ocenjevanje škode po poplavah natančno in po mednarodnih standardih

Ljubljana, 9. oktobra - Skupna ocena neposredne škode zaradi naravne nesreče, ki je avgusta prizadela Slovenijo, ter njenih posledic za prebivalstvo, gospodarstvo in okolje je pričakovano in razumljivo višja od škode, ki so jo prijavile občine, poudarjajo na kohezijskem ministrstvu. Ocenjevanje je po njihovih zagotovilih potekalo natančno in po mednarodni metodologiji.