V Portorožu o novostih v vrtcih

Portorož, 9. oktobra - Na 29. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev, ki danes in v torek poteka v Portorožu, je osrednja tema razvoj socialno-čustvene dimenzije v izobraževanju. Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pa je udeležencem predstavil več predpisov, ki so v pripravi.