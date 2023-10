Trst, 7. oktobra - Jadrnica Maxi Jena Miloša Radonjića je prijadrala prva v cilj na današnji regati Go To Barcolana from Slovenia, ki je že osmič kot nekakšno ogrevanje pred nedeljsko barkovljanko v Tržaškem zalivu pospremila jadrnice od Portoroža do Trsta.