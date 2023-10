Vreme: Jasno, zjutraj po nižinah megleno

Ljubljana, 7. oktobra - Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo po nižinah sprva nekaj megle. Čez dan bo spremenljivo, popoldne se bo oblačnost od severovzhoda povečala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo predvsem v severni Sloveniji prehodno možne manjše krajevne padavine. V ponedeljek se bo delno razjasnilo, nekoliko hladneje bo. V torek bo povečini sončno.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnim vetrom doteka v višinah k nam topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno. V nedeljo se bo v krajih severno in vzhodno od nas oblačnost povečala. V Alpah bodo možne manjše krajevne padavine. Dopoldne bo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas pihal okrepljen severni do severozahodni veter, popoldne pa bo zapihal severovzhodnik, zvečer v Kvarnerju burja.

Biovreme: Danes ter sprva tudi v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. V nedeljo čez dan se bo vremenska obremenitev povečala.