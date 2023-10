Kek povabil tudi Zajca in Zeca

Brdo pri Kranju, 6. oktobra - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek ima pred tekmama kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Finski in Severni Irski nekaj težav s poškodovanimi igralci, zato je na seznam kandidatov že dodal dva igralca, ki jih na prvotnem ni bilo, in sicer igralca zvezne vrste Miho Zajca in branilca Davida Zeca.