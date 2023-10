Predstavitev Prevolnik Rupel pred matičnim odborom DZ na prošnjo SDS preložena na torek

Ljubljana, 5. oktobra - Kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel bi se morala matičnemu odboru DZ za zdravstvo predstaviti v ponedeljek, a so nujno sejo prestavili na torek. Za preložitev so zaprosili v poslanski skupini SDS, saj so za ponedeljek predhodno načrtovali obisk Koroške in terensko sejo poslanske skupine.