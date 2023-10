Poplave v himalajskem delu Indije zahtevale najmanj 14 življenj

New Delhi, 5. oktobra - Severovzhod Indije so v sredo prizadele hude poplave, ki jih je povzročilo močno deževje in razlitje himalajskega ledeniškega jezera. Umrlo je najmanj 14 ljudi, več kot sto jih pogrešajo, med njimi 22 pripadnikov vojske, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti.