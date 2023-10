Identificirali vse žrtve nesreče avtobusa pri Benetkah

Benetke/Rim, 5. oktobra - Po nesreči avtobusa v Mestrah pri Benetkah, v kateri je v torek umrlo 21 ljudi, 18 pa jih je bilo poškodovanih, so pristojni identificirali vse žrtve, so v sredo zvečer sporočile beneške oblasti. Kot so dejali, je bila identifikacija zahtevna, saj številni potniki pri sebi niso imeli dokumentov.