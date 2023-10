V tovarni v Osijeku izbruhnil velik požar

Osijek, 4. oktobra - V Osijeku je v tovarni za reciklažo PET-plastike Drava International ponoči izbruhnil velik požar. Gori nekaj tisoč kvadratnih metrov uskladiščene plastike na prostem, ogenj pa je zajel tudi proizvodni objekt. Požar gasi skoraj 200 gasilcev in še ni pod nadzorom. Poškodovani so trije gasilci, eden huje, dim pa je dosegel tudi Bosno in Hercegovino.