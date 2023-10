Podelili nagrade za najboljše znanstvene članke študentov

Ljubljana, 4. oktobra - Na ljubljanski univerzi so danes drugič podelili nagrade dr. Uroša Seljaka za najboljše znanstvene članke študentov prve in druge stopnje. Nagrado so prejeli Jakob Božič, Miha Papič in Peter Šujica, pohvalo pa Tina Cimperman, Jan Otoničar in Žiga Trojer, so sporočili z univerze.