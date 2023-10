Prvi finski strip v slovenskem prevodu o gozdu in drevesih

Ljubljana, 4. oktobra - Ob začetku letošnjega Festivala stripa Tinta, kjer je v fokusu finski strip, so danes v Ljubljani predstavili nedavno pri založbi Aristej izdan prvi slovenski prevod kakšnega finskega stripa V zavetju dreves striparke in ilustratorke Sanne Hukkanen in kulturne antropologinje Inkeri Aula. V slovenščino je strip prevedla Julija Potrč Šavli.