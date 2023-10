Podelili državne nagrade najboljšim v šolstvu

Ljubljana, 4. oktobra - Ob svetovnem dnevu učiteljev so danes v Ljubljani podelili najvišje državne nagrade na področju šolstva. Tokrat so podelili sedem nagrad, od tega pet za življenjsko delo in dve za izjemne dosežke. Slavnostni govornik na prireditvi je bil minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki je izrekel spoštovanje vsem pedagoškim delavcem.